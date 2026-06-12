Die Nürnberger Kulturidee GmbH stellt ihren Geschäftsbetrieb voraussichtlich Ende Oktober ein. Das Unternehmen organisiert seit 2002 Veranstaltungen in der Metropolregion, darunter die Lange Nacht der Wissenschaften. Als Gründe nennt die Geschäftsführung hohe finanzielle Risiken, ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld und steigende Anforderungen an das Großevent. Der Kleinstbetrieb könne die Vorfinanzierung im höheren sechsstelligen Bereich nicht mehr leisten. Ob die Lange Nacht der Wissenschaften künftig von anderen Trägern fortgeführt werden kann, wollen die beteiligten Hochschulen nun prüfen.