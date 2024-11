IG Metall gibt Porsche und Audi die Schuld an VW-Krise

Die IG Metall Wolfsburg wehrt sich dagegen, die eingebrochenen Umsätze und Renditen des Volkswagen-Konzerns der Kernmarke Volkswagen anzulasten. Der deutliche Rückgang gegenüber dem Vorjahr liege „vor allem an Audi, Porsche und an den Finanzdienstleistungen“, erklärte die Gewerkschaft ihren Mitgliedern. Um das zu untermauern, verweist sie auf die im offiziellen Zwischenbericht aufgeführten operativen Ergebnisse der einzelnen Markengruppen (Core, Progressive, Sport Luxury). Anders sieht es jedoch aus, wenn man die Ergebnisse der Markengruppen zu den erzielten Umsätzen in Beziehung setzt und die Frage aufwirft, wie viele Cent pro eingenommenem Euro als Gewinn übrig bleiben.