Die Verbraucherstimmung sinkt laut einer aktuellen Auswertung des Nürnberg Institut für Marktentscheidungen weiter. Hintergrund sind stark eingebrochene Einkommenserwartungen, die durch steigende Preise und wirtschaftliche Unsicherheiten zustande kommen. Auch die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen ist weiter zurückgegangen und erreicht ein Zwei-Jahres-Tief. Die Sparneigung bleibt trotz eines leichten Rückgangs weiterhin auf hohem Niveau. Hauptgrund der Entwicklung ist laut dem Institut der andauernde Irankrieg.