Die FDP will mit dem „Rentenpaket II“ auch eine Reform der privaten Altersvorsorge erreichen, sofern sie in der Bundesregierung verbleibt. Abgelöst werden soll die Riester-Rente ab 2026 von einer „Lindner-Rente“. Wichtig: Wer sich dafür entscheidet, den will Finanzminister Christian Lindner fördern. Wie genau das aussehen soll, zeigen wir im Video.