Die Verbrauchenden in Deutschland blicken zu Beginn des Jahres 2026 etwas optimistischer nach vorn. Das Konsumklima verbessert sich spürbar. Das geht aus der aktuellen Studie der GfK Nürnberg hervor. Ein Blick auf den bayerischen Einzelhandel zeigt: Hier ist eine Verbesserung im Umsatz spürbar. Laut des Bayerischen Landesamt für Statistik ist der reale Umsatz im Vergleich zu 2024 deutlich gestiegen. Und zwar um 6,4 Prozent.