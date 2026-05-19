Seit dem 1. April dürfen Tankstellen ihre Kraftstoffpreise nur noch einmal täglich erhöhen – und zwar um 12 Uhr mittags. Danach sind bis zum Folgetag nur noch Preissenkungen erlaubt. Eine Auswertung des Verbraucherdienstes „mehr-tanken“ zeigt jetzt allerdings: Viele Tankstellen halten sich offenbar nicht daran. Demnach wurden an fast 3.000 Tankstellen die Preise insgesamt rund 17.000 Mal zu unerlaubten Zeiten erhöht. Besonders hoch war die Quote laut der Auswertung in Bayern mit 25,6 Prozent. Die Tankstellenbetreiber weisen die Vorwürfe jedoch zurück. Als mögliche Ursache gelten technische Verzögerungen bei der Übermittlung der Preisänderungen.