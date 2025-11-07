Während im Gebäude des ehemaligen Kaufhofs in der Nürnberger Innenstadt neues Leben einzieht, läuft ab sofort und noch bis 19. November eine Online-Auktion des einstigen Inventars der Warenhauskette. Das Angebot umfasst über 500 Kaufhaus und Büroeinrichtungen wie Verkaufsständer, Regale, Tische oder Stühle, teilweise aber auch Gastronomieausstattungen sowie weitere ungewöhnliche Unikate.