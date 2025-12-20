Darf ein Landwirt mit einer Photovoltaikanlage Strom ins Netz einspeisen, ohne gleich als Gewerbetreibender zu gelten? Ein Fall aus der Eifel wirft genau diese Frage auf – und sorgt für Diskussion. Die IHK pocht auf Beiträge, der Landwirt auf sein gutes Recht. Wie das Oberverwaltungsgericht Koblenz diese heikle Kombination aus Landwirtschaft, Solarenergie und Gewerberecht bewertet, klären wir im aktuellen „Urteil der Woche“.