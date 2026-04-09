Anfang Februar hat der Spielwarenhersteller Playmobil angekündigt, dass er sein letztes deutsches Werk in Dietenhofen bei Ansbach aus Kostengründen schließen wird. Bis Ende Juni 2026 soll die Produktion in andere Werk nach Malta und Tschechien verlegt werden. Ein Sprecher der Horst-Brandstätter Group bestätigte auf Nachfrage auch, dass die Verlagerung planmäßig verläuft. Doch die Mitarbeitenden vor Ort haben laut eigener Aussage noch keine Kündigung erhalten. Seit Anfang März wurden vom Unternehmen mehrere Jobbörsen organisiert, damit sich die Beschäftigten umorientieren können. Doch ohne etwas Schriftliches in der Hand dürfte es vielen schwer fallen, ihre berufliche Zukunft nach der Werksschließung zu planen.