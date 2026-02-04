Das Playmobil-Werk in Dietenhofen schließt. Rund 350 Beschäftigte werden entlassen. Das hat die Horst Brandstätter Group am Dienstag bekannt gegeben. Bis Ende Juli sollen die Produktionsbereiche an andere Standorte verlagert werden. Als Gründe für die Schließung werden von dem Unternehmen Produktionskosten und eine strategische Neuausrichtung genannt. Die Geschäftsleitung will mit dem Betriebsrat faire Lösungen für die Mitarbeitenden aushandeln. Die Logistik in Herrieden und die Verwaltung in Zirndorf sollen allerdings erhalten bleiben. Die Gewerkschaft kritisiert die Schließung scharf und will die Entscheidung nicht ohne Widerstand hinnehmen.