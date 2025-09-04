Nachdem der Sportwagenbauer zuletzt deutliche Gewinneinbrüche zu verzeichnen hatte folgt jetzt der nächste Rückschlag: Porsche steigt aus dem deutschen Aktien-Leitindex Dax in den Index für mittelgroße Unternehmen (MDax) ab. Die Porsche AG war Ende September 2022 an die Börse gegangen und feierte als vielversprechender Neuling einen der größten Börsengänge der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Nur wenige Monate nach dem Börsengang stieg das Unternehmen in den Dax auf. Knapp drei Jahre später hat sich die Stimmung bei der VW-Tochter deutlich verschlechtert. Die Probleme der deutschen Autoindustrie machen auch vor Porsche keinen Halt - seien es der schwächelnde chinesische Markt, Probleme beim E-Auto-Verkauf oder der Zollstreit mit den USA.