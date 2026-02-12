Siemens ist mit deutlichem Wachstum ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal stiegen die Aufträge um zehn Prozent auf 21,4 Milliarden Euro. Auch der Umsatz legte mit gut 19 Milliarden Euro zu. Besonders gut liefen die Geschäfte in den Bereichen Digitalisierung, Infrastruktur und Mobilität. Der Gewinn nach Steuern lag bei 2,2 Milliarden Euro. Im Vorjahr war er allerdings durch einen Unternehmensverkauf deutlich höher ausgefallen. Nach dem starken Start hebt Siemens nun seine Gewinnerwartung für das Gesamtjahr an.