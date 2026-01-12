Die Stadt Wien baut voll auf Kreislaufwirtschaft! Das Tauschen, Reparieren und Wiederverwenden von Produkten soll künftig durch vielzählige im Grätzl angebotene Dienstleistungen und Lebensmittel im Alltag praktisch möglich und leicht zugänglich sein. Im Fokus: Reparatur, Rückgabe, Sammlung und Wiederverwendung im unmittelbaren Wohn- und Arbeitsumfeld! Wie lässt sich die Lebensmittelverschwendung vermeiden und wie gelangt man leicht zu und biologisch produzierten Lebensmitteln?