Der Sportartikelhersteller PUMA hat heute seine Zahlen für das dritte Quartal 2025 vorgestellt. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach verzeichnet einen Umsatzrückgang um 10,4 Prozent auf knapp 1,96 Milliarden Euro. Gründe sind unter anderem geringere Großhandelsumsätze, Auswirkungen der US-Zölle und dass Markennamen bei den Kunden aktuell eine geringere Rolle spielen, so der Konzern. Das Unternehmen plant den Abbau von rund 900 Verwaltungsstellen weltweit bis Ende 2026. Trotz der aktuellen Verluste bestätigt PUMA den Ausblick für das Gesamtjahr und erwartet, dass das Unternehmen ab 2027 wieder wachsen wird.