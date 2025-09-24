Wolfgang Grupp, langjähriger Geschäftsführer von Trigema, hat die Leitung seines Textilunternehmens 2024 an seine Familie übergeben. Über 50 Jahre führte er das Familienunternehmen im schwäbischen Burladingen – und das mit großem Erfolg. In diesem Video erfahren Sie alles über den Werdegang von Wolfgang Grupp, der seit den 1990er-Jahren insbesondere durch gemeinsame Werbeauftritte mit einem Affen deutschlandweit Bekanntheit erlangte.