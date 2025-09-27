Die Pharma-Branche in Deutschland ist alarmiert: 100 % US-Zölle auf Arznei-Mittel? Diese Ankündigung steht im Widerspruch zu den bisherigen Handelsabsprachen zwischen den USA und der EU, erklärt etwa der Verband forschender Pharmaunternehmen. Die Absprachen sähen eigentlich eine Zollobergrenze von 15 Prozent vor. Auf diese Absprachen und eine Erklärung verweist auch die EU-Kommission – und macht deutlich, dass sie die Branche vor den 100-Prozent-Zöllen geschützt sieht. Trump hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die USA ab dem 1. Oktober einen Zollsatz von 100 Prozent auf alle markenrechtlich geschützten oder patentierten Pharmazeutika erheben werden – es sei denn, ein Unternehmen baut seine Pharmaproduktionsstätte in den USA.