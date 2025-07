Arbeiten in der Rente: So viel dürfen Sie maximal verdienen

Ein Minijob ist für Rentnerinnen und Rentner eine gute Möglichkeit, etwas dazuzuverdienen. Dabei kommt es aber auf die Art der Rente an. Altersrente: Wenn man die reguläre Altersrente bekommt, darf man so viel arbeiten und verdienen, wie man will – auch in einem Minijob. Die Rente wird nicht gekürzt. Wichtig ist nur: Ein Minijob darf im Schnitt nicht mehr als 556 Euro im Monat bringen. Erwerbsminderungsrente: Bei einer Erwerbsminderungsrente gibt es grundsätzlich Verdienstgrenzen: • Bei voller Erwerbsminderung: ca. 19.661 Euro im Jahr • Bei teilweiser Erwerbsminderung: mindestens ca. 39.322 Euro im Jahr, abhängig vom früheren Einkommen. Wenn man unter der jeweiligen Grenze bleibst, wird die Rente nicht gekürzt. Hinterbliebenenrente: Wenn man eine Witwen- oder Witwerrente bekommst, darf man auch arbeiten. Aber: Das Verdienst wird mit einem Freibetrag von 1.038 Euro im Monat verglichen. Wenn man mehr verdient, kann die Rente gekürzt werden. Kurzfristiger Minijob: Rentner dürfen auch einen kurzen Minijob machen – für höchstens 3 Monate oder 70 Arbeitstage im Jahr. Dabei ist egal, wie viel sie verdienen. Mehrere Minijobs: Man kann mehrere Minijobs machen, aber insgesamt darf man nicht mehr als 556 Euro im Monat verdienen. Sonst muss man Beiträge zur Sozialversicherung zahlen.