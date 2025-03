Die Pflege eines Angehörigen ist eine der größten Herausforderungen, die das Leben bereithält. Doch neben der emotionalen und körperlichen Belastung gibt es einen Faktor, der pflegende Angehörige besonders stark trifft: die Bürokratie. Christian Graggaber, Geschäftsführer von ProSenio, beschreibt die Situation mit klaren Worten: „Wenn ein Pflegefall in der Familie eintritt, ist das oft plötzlich und unvorbereitet. Man findet sich in einem undurchsichtigen Pflege-Dschungel wieder, ohne zu wissen, wie man damit umgehen soll.“ Graggaber, ein gebürtiger Österreicher und seit Jahren eine lautstarke Stimme für pflegende Angehörige, kennt die Probleme aus erster Hand. „Die Menschen googeln, sprechen mit Verbänden und merken schnell, wie komplex das System ist. Der bürokratische Aufwand, um sich in das Thema einzuarbeiten, ist enorm“, erklärt er. Ein Beispiel: die Beantragung eines Pflegegrades. „Es dauert sechs bis acht Wochen, bis die Versicherung entscheidet. In dieser Zeit müssen die Angehörigen bereits pflegen – ohne finanzielle oder praktische Unterstützung. Und wenn der Pflegegrad dann zugeteilt wird, gilt er nicht rückwirkend. Das bedeutet: Die Angehörigen tragen das volle Risiko – finanziell, zeitlich und emotional.“ Diese bürokratischen Hürden sind nur die Spitze des Eisbergs. Graggaber betont, dass solche Verfahren das Leben der pflegenden Angehörigen „substanziell schlechter“ machen. „Es gibt unzählige Beispiele, bei denen die Bürokratie die ohnehin schwierige Situation noch verschärft“, sagt er. ProSenio: Ein Anker in der Pflegekrise Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat sich ProSenio unter der Leitung von Christian Graggaber zu einem wichtigen Ansprechpartner für pflegende Angehörige entwickelt. Mit Standorten in Berlin und Augsburg bietet das Unternehmen umfassende Beratung und praktische Lösungen für Pflegebedürftige und ihre Familien. Ziel ist es, den Zugang zu Hilfsmitteln zu erleichtern und den oft komplexen Pflegealltag zu vereinfachen. Graggaber, der selbst in München mit seiner Familie lebt, versteht die Herausforderungen aus persönlicher und professioneller Perspektive. „Wir wollen den Menschen das Gefühl geben, dass sie nicht allein sind“, sagt er. „Pflegende Angehörige leisten Unglaubliches, aber sie brauchen Unterstützung – und zwar nicht nur finanziell, sondern auch durch eine Entlastung von bürokratischen Lasten.“ Die Stimme der Pflegenden Christian Graggaber gilt als Anwalt der Kranken und ihrer Angehörigen. Er erhebt immer wieder seine Stimme, um auf die schwierige Situation pflegender Familien aufmerksam zu machen. „Es geht darum, das System menschlicher zu gestalten“, betont er. „Pflegende Angehörige sollten sich auf das Wesentliche konzentrieren können: die Betreuung ihrer Liebsten.“ ProSenio setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Pflegebedarf die bestmögliche Versorgung erhalten. Mit langjähriger Erfahrung und fundiertem Wissen begleitet das Unternehmen Betroffene durch den Pflege-Dschungel. Doch Graggaber weiß, dass noch viel zu tun ist: „Die Politik muss handeln, um die Bürokratie abzubauen und die Rahmenbedingungen für pflegende Angehörige zu verbessern. Bis dahin werden wir weiterkämpfen – für diejenigen, die jeden Tag Großartiges leisten.“ In einer Zeit, in der die Pflegekrise immer sichtbarer wird, sind Unternehmen wie ProSenio und Persönlichkeiten wie Christian Graggaber unverzichtbar. Sie erinnern uns daran, dass hinter jeder Statistik ein Mensch steht – und dass es an uns ist, das System so zu gestalten, dass niemand im Stich gelassen wird.