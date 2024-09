"Die wollen was am Menschen machen"

Weil das evangelische Unternehmen Diakoneo im bayerischen Neuendettelsau zu wenig Fachkräfte hat, wirbt es Menschen direkt in Spanien an. Sie arbeiten in den verschiedenen Wohngruppen für Menschen mit Behinderungen. Damit die Spanier gut ankommen, bekommen sie neben Sprachkursen und Unterstützung bei der Bürokratie auch ein WG-Zimmer und Freizeitangebote. Das Ziel ist eine langfristige Zusammenarbeit.