Vor zehn Jahren startete das Konzept der Behördenverlagerung. Heute zeigt sich der Erfolg deutlich, dass hat das Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat jetzt vermeldet. Durch die Verlegung von 9 Behörden nach Mittelfranken konnten 509 zusätzliche Arbeitsplätze sowie 360 Studienplätze geschaffen werden. Das sind rund 100 Arbeitsplätze mehr als geplant. Und der Ausbau geht weiter: Bis 2030 sollen in Bayern 2.700 weitere Arbeitsplätze und 440 Studienplätze entstehen. Darunter sollen auch Städte und Regionen in Mittelfranken gleichermaßen profitieren können.