Frauen in der Medizin: Zwei Nürnberger Ärztinnen im Interview

An Bayerns Kliniken arbeiten mehr Ärztinnen als Ärzte. Doch die Luft für Frauen in leitenden Positionen ist immer noch dünn. Sie möchten am Klinikum Nürnberg Vorbilder sein und traditionelle Strukturen aufbrechen: Oberärztin Annette Wagner aus der Urologie und Professorin Christiane Waller, Chefärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.