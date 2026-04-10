Die Löhne von Beschäftigten in Pflegeberufen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums lag der Durchschnitts-Bruttolohn für Vollzeitbeschäftigte Ende 2024 bei mehr als 4120 Euro. Das entspricht einem Plus von etwa sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigen, dass immer mehr Menschen in Pflegeberufen arbeiten. Im August 2025 waren es rund 1,77 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Gleichzeitig sinkt die Anzahl der Pflege-Beschäftigten im Niedriglohnbereich.