In Bayern arbeiten erstmals mehr Ärztinnen als Ärzte. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Bayerischen Landesärztekammer. 37.848 Frauen und damit knapp 800 mehr als Männer. Das wird auch in der Zukunft noch deutlicher, denn über 60 Prozent der Medizinstudierenden sind weiblich. Insgesamt gibt es aber weiter zu wenig Ärztinnen und Ärzte. Gründe dafür sind viele Teilzeit Anstellungen, eine älter werdende Gesellschaft und mehr Behandlungsbedarf.