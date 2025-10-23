Ein neues Video zeigt: Der Alarm im Louvre kam prompt, die Wächter handelten richtig – aber das Schlimmste durch etwas anderes verhütet.
23.10.2025 - 14:24 Uhr
Eine neue Videoaufnahme vom Juwelenraub im Louvre zeigt, dass die Sicherheit des Pariser Museums besser gewährleistet war als bisher angenommen. Eine Überwachungskamera filmte die Szene aus einem Winkel der Apollo-Galerie. Ihr Inhalt ist nicht öffentlich zugänglich, aber die Zeitung „Le Parisien“ konnte die Sequenz einsehen. Zusammen mit anderen Angaben ergibt sich folgender Ablauf.