Nick Woltemade wird den VfB Stuttgart verlassen und sich Newcastle United anschließen. Ein Transferhammer, den unsere Redakteure im Video einordnen.

Philipp Maisel 29.08.2025 - 00:00 Uhr

Der VfB Stuttgart wird nach dem Wechsel von Mittelfeldmann Enzo Millot zu Al Ahli SFC einen weiteren Schlüsselspieler der Vorsaison abgeben. Angreifer Nick Woltemade wechselt zu Newcastle United, der Transfer steht unmittelbar bevor. Die Engländer zahlen eine Sockelablöse von 85 Millionen Euro und machen den Stürmer so zum teuersten Transfer der Stuttgarter Vereinsgeschichte. Und gleichzeitig auch zu einem der teuersten Transfers der Bundesliga-Geschichte.