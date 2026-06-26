Sie tanzen in ihrem Kinderzimmer. Sie machen Küsschen in die Kamera. Sie zeigen ihr Outfit des Tages. Sie schlagen Flickflack im Bikini. Sie fragen, ob sie mit oder ohne Brille hübscher sind und lassen darüber abstimmen. Sie posten einen Lachflash mit ihren Freundinnen. Sie schreiben, dass sie lernen müssen. Für Englisch. Für Geschichte. Sie sind 13 Jahre alt. Sie sind zehn Jahre alt. Manchmal auch „schon“ 15. Das, was sie schreiben, können alle sehen: Freunde wie Fremde. Gleichaltrige, aber auch Erwachsene. Man braucht dafür nur den Messengerdienst WhatsApp auf dem Handy.

Und ihre Eltern? Dürften vielfach ahnungslos sein. Natürlich kennen alle Eltern WhatsApp. Sie haben die App ihren Kindern in der Regel selbst installiert. Vielleicht, weil es geschickt war, weil der Sportverein sich darüber vernetzt. Aber ob sie die Kanalfunktion schon wahrgenommen und dann auch noch mit ihren Kindern in Verbindung gebracht haben? Was Kinder am Handy machten, das wüssten manche Eltern gar nicht, so Andrea Zeisberg von der Medienpädagogischen Beratungsstelle des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg. Sie nähmen nur wahr, dass es „zu viel Zeit ist“, die diese mit dem Gerät verbringen.

Der Messenger ist zum sozialen Netzwerk geworden

Für Kinder zwischen sechs und 13 Jahren ist WhatsApp das wichtigste Online-Angebot überhaupt, hat die KIM-Studie ergeben (Kindheit, Internet, Medien). Dabei ist die App viel mehr als nur ein Messenger, über den man mit Familie und Freunden Kontakt hält. Die vergleichsweise neuen Kanäle, die im September 2023 eingeführt wurden, und die „Communities“, also Gruppen, spielen eine wachsende Rolle. Sie machen den Messenger zu einem sozialen Netzwerk.

Viele Eltern verbieten ihren Kindern soziale Medien wie Instagram oder Facebook. Doch die Nutzung von WhatsApp sei „häufig unreguliert und ohne elterliche Kontrolle“, heißt es in einer aktuellen Studie der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen mit dem Titel: „WhatsApp-Kanäle: Zwischen digitalem Tagebuch und Online-Bolzplatz“. Was erschwerend hinzukommt: Die Kanal-Funktion können Eltern nicht sperren. Wegen des Mangels an Kinderschutz-Mechanismen sei WhatsApp eine „riskante Plattform“.

Kanäle sind relativ versteckt

WhatsApp-Kanäle finden sich etwas versteckt in der Aktuelles-Rubrik des Messengers. Unternehmen, Nachrichtenportale, Influencer und Vereine betreiben zum Beispiel Kanäle und teilen darüber Neuigkeiten mit. Man kann aber auch Kanäle von Privatpersonen abonnieren. Und wer sucht, findet erstaunlich viele Kinder und Jugendliche, die mal einige Hundert, teils aber auch Zehntausende Follower haben. Die Hürde sei relativ gering, ein WhatsApp-Kanal „super schnell und super einfach erstellt“, berichtet die Medienpädagogin Andrea Zeisberg.

Einem Mädchen, das sich Liaraa nennt und das nach eigenen Angaben in die siebte Klasse geht, folgen aktuell mehr als 65.480 Nutzer. Auf einem ihrer jüngsten Videos zeigt Liaraa, wie sie sich schminkt und ihre angeblich so vielen Pickel abdeckt. Vor allem bekommt man mit, womit sie das tut. Denn die Concealer-Tube hält sie – wie man es von erwachsenen Influencern kennt – ganz nah an die Kamera und weist mehrfach auf den Markennamen hin. „Leute“, beruhigt sie ihre Follower, „schämt euch nicht für eure Pickel, denn das gehört zum Älterwerden dazu.“

Liaraa postet viel über ihren Alltag. Sie berichtet, wenn sie ins Freibad geht oder in die Schule, schickt viele Fotos. Die Dokumentation des Alltags macht bei Kindern und Jugendlichen, die einen Kanal betreiben, der WhatsApp-Kanal-Studie zufolge den größten Teil aus. Bei Mädchen seien auch Turn- und Tanzvideos, Styling und Schminktipps beliebt. So zeigten 22 Prozent der zehn- bis 13-jährigen Mädchen Fotos oder Videos von sich beim Turnen. Bei Jungen ist Gaming ein wichtiges Thema, aber auch Challenges (also Herausforderungen/Mutproben) und Fußball kämen oft vor.

Auch der eigene Lehrer könnte einem folgen

„WhatsApp fühlt sich sehr sicher an“, erklärt die Medienpädagogin Zeisberg. Doch das sei trügerisch. Ein Kanalbetreiber weiß nicht, wer ihm folgt. „Das kann die ganze Klasse sein, das kann der Lehrer sein, das können die eigenen Eltern sein, das kann ein Jugendlicher, aber auch kein Jugendlicher sein“, erläutert Andrea Zeisberg. „Man ist mit einer Öffentlichkeit konfrontiert, die man gar nicht überschauen kann.“ Zumal die Inhalte auch weiterverbreitet werden könnten, warnt die Expertin. Besonders das Teilen sensibler Informationen stelle für Jugendliche ein erhebliches Risiko dar, heißt es auch in der WhatsApp-Studie. Jugendliche gäben mehr über sich preis, als ihnen bewusst sei – ihre Daten, aber auch „intime Emotionen“.

Die Follower können nur mit Emojis auf die Posts in den Kanälen reagieren. Das suggeriere Sicherheit, so Zeisberg. „Nur ich kann sprechen, keiner kann mich aktiv beleidigen.“ Doch harmlos seien auch Emojis nicht. Läuft es gut, erhält ein Tanzvideo lauter Herzchen. Im weniger guten Fall sind es Kotz-Emojis oder anzügliche Symbole wie die Aubergine, die für den männlichen Penis steht. „Man kann mit Emojis sexuell belästigen“, sagt Zeisberg. Der Pfirsich, Kirschen, Schweißtropfen und Feuer – auch das sind sexuell konnotierte Emojis, die sich unter Beiträgen finden. Cleangirl.Isa nennt sich zum Beispiel ein Mädchen mit 188 Followern, das gerade viel „Geschichte lernen“ muss, wie es schreibt. Sechs Auberginen finden sich unter dem Post.

Die Medienpädagogin Andrea Zeisberg bietet auch Elternberatung an. Foto: LMZ

Follower entfernen kann man nicht. Kinder und Jugendliche mit Kanal ermöglichen zudem oft mehr Interaktion als nur das Schicken von Emojis. Auch Liaraa macht das. So wird der Kanal attraktiver, was sich positiv auf die Anzahl der Follower auswirkt. Die Teenager bieten zum Beispiel an, ihnen über Plattformen wie Cloudz.fun Fragen zu stellen, die sie dann im Kanal beantworten. Die Kontaktaufnahme über Cloudz.fun ist anonym, damit wirbt der Anbieter für sich. Doch bei den Fragen könnten „natürlich auch unangenehme“ dabei sein, sagt Andrea Zeisberg.

Welche Probleme können noch auftauchen? Die Initiative Klicksafe.de weist darauf hin, dass Kinder und Jugendliche, die Kanäle und Communities nutzen, dort mit problematischen Inhalten konfrontiert werden können. Communities sind Gruppen, zu denen man über einen Link eingeladen wird. In der WhatsApp-Studie werden Communities mit einem „digitalen Bolzplatz“ verglichen, wo sich Jugendliche treffen: zeit- und ortsunabhängig. Das passt zu ihrer Lebenswirklichkeit.

Jugendliche therapieren sich gegenseitig

In den WhatsApp-Communities finden Jugendliche Gleichgesinnte. „Das kann etwas sehr Positives sein“, so Zeisberg. Es gibt Communities, in denen sich Kinder mit Leidenschaft über ihre Helden austauschen – Harry Potter zum Beispiel. Es gibt aber auch Mental-Health-Gruppen, in denen sich Jugendliche gegenseitig coachen. „Heikle Themen wie Depression oder Selbstmord werden ohne professionelle Begleitung besprochen“, wird in der WhatsApp-Studie gewarnt. Dabei könne schon die Konfrontation mit schwerwiegenden Themen Jugendliche emotional überfordern.

Doch wie sollten sich Eltern nun verhalten? Wer seinem Kind erlaubt, WhatsApp zu nutzen, sollte diese Nutzung unbedingt begleiten. Andrea Zeisberg rät Eltern, mit ihren Kindern das Gespräch zu suchen. Dabei sollten sie nicht konfrontativ auftreten, sondern „relativ neutral“ und sich das, was das Kind beschreibt, zeigen lassen. Online-Welten hätten einen hohen Stellenwert für Kinder und Jugendliche. „Sie verbringen da gerne Zeit, weil es ihnen Spaß macht und ihre Bedürfnisse nach Kommunikation und Anerkennung stillt.“ Risiken sollte man aber adressieren, damit diese „wenigstens im jugendlichen Kopf“ seien, was einen reflektierten Umgang ermögliche.

Und wenn mein Kind selbst einen Kanal erstellen will? „Dann würde ich als Erstes fragen, warum“, sagt die Medienpädagogin. Eltern sollten dem Kind erklären, welche Risiken damit verbunden sind – und im Zweifel Nein sagen. Als Alternative könnte man eine Gruppe mit den Freunden erstellen. Instagram könnte im Vergleich besser sein, dort könne man die Privatsphäre über die Einstellungen stärker schützen. Zu WhatsApp als Messenger gebe es zudem Alternativen. Der Anbieter Signal hat keine Kanalfunktion.

Die junge Influencerin fühlt sich gestresst

In Liaraas Kanal steht, dieser sei „managed by parents“. Ob es stimmt? Das Mädchen scheint sich unter Druck zu fühlen. Die Erwartungen machen offenbar etwas mit ihr. In dem Schminkvideo kommt sie darauf zu sprechen, dass sie kaum noch Videos postet. Während sie mit dem Pinsel über ihr Gesicht fährt, erzählt sie, dass sie bis 5 Uhr an diesem Morgen wach gelegen habe. Sie habe Schulstress, müsse viele Arbeiten schreiben. „Deswegen, Leute, ich versuche jetzt wieder mehr Videos zu drehen, aber ich kann es nicht versprechen.“ Um es dann doch zu tun. Bald seien Ferien. Spätestens dann werde mehr kommen. Und tatsächlich – das nächste Video ist schon da. Liaraa zeigt die Tanktops, die sie sich nach der Schule gekauft hat („Leute, ich lieb's, in solchen Tops zu chillen!“). Die Show aus dem Kinderzimmer geht also weiter.

Tipps für Eltern

WhatsApp ist ab 13 Jahren erlaubt, in Deutschland bei unter 16-Jährigen aber nur mit Zustimmung der Eltern. Im März hat WhatsApp zudem die Möglichkeit eröffnet, Elternaccounts für jüngere Kinder (10 bis 12 Jahre) anzulegen, die von Eltern mithilfe einer PIN verwaltet werden. Dort gibt es keine Kanalfunktion. Kritiker monieren, dass Kinder über solche Accounts noch früher an die App herangeführt werden.

Auf dem Portal zum technischen Jugendmedienschutz www.medien-kindersicher.de finden Eltern Empfehlungen für die Nutzung von Geräten und Plattformen, darunter auch WhatsApp.

Bei der Medienpädagogischen Beratungsstelle des Landesmedienzentrums gibt es eine Elternberatung zu Fragen und Problemen rund um die digitale Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Mehr Informationen dazu unter www.lmz-bw.de/beratungsstelle.

Bis zum 20. Juli finden dienstags abends von 19 bis 21 Uhr Online-Elternabende statt. Expertinnen und Experten geben alltagstaugliche Tipps zur Medienerziehung im Familienalltag. Die Veranstaltungen des LMZ sind kostenfrei. Alle Termine und Themen: https://www.lmz-bw.de/online-elternabende