Videos aus dem Kinderzimmer WhatsApp-Kanäle: Mädchen turnen knapp bekleidet und Fremde schauen zu
Viele Eltern wissen nicht, was ihre Kinder auf WhatsApp treiben oder dort sogar öffentlich von sich zeigen. Manche Kinder haben Zehntausende Follower.
Viele Eltern wissen nicht, was ihre Kinder auf WhatsApp treiben oder dort sogar öffentlich von sich zeigen. Manche Kinder haben Zehntausende Follower.
Sie tanzen in ihrem Kinderzimmer. Sie machen Küsschen in die Kamera. Sie zeigen ihr Outfit des Tages. Sie schlagen Flickflack im Bikini. Sie fragen, ob sie mit oder ohne Brille hübscher sind und lassen darüber abstimmen. Sie posten einen Lachflash mit ihren Freundinnen. Sie schreiben, dass sie lernen müssen. Für Englisch. Für Geschichte. Sie sind 13 Jahre alt. Sie sind zehn Jahre alt. Manchmal auch „schon“ 15. Das, was sie schreiben, können alle sehen: Freunde wie Fremde. Gleichaltrige, aber auch Erwachsene. Man braucht dafür nur den Messengerdienst WhatsApp auf dem Handy.