Videoüberwachung in Stuttgart: Bald mobile Videoüberwachung der Polizei in Weilimdorf?

Polizeipräsident Markus Eisenbraun nennt es ein „ergänzendes Werkzeug im Besteckkasten“. Eine Möglichkeit, kurzfristig auf Brennpunkte zu reagieren, „die Situation zu beruhigen und ein Sicherheitsgefühl zu gewährleisten“. In bestimmten Bahnhofsbereichen, bei Veranstaltungen, in Stadtbezirken – unter anderem in Weilimdorf. Dort, wo im Dezember im Umfeld eines Spielplatzes scharf geschossen wurde - mit einem schwer verletzten 16-Jährigen. Eisenbraun denkt an eine mobile Videoanlage, die den Erfolg der stationären Überwachung am Schlossplatz erweitern soll. Der Videoanhänger soll voraussichtlich im Juni geliefert werden.