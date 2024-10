Kaum kommt der Video-Assistent mal nicht zum Einsatz, ist die Unzufriedenheit groß. In den Pokalspielen kommt es zu einigen Fehlentscheidungen, die der VAR wohl korrigiert hätte.

red/dpa 31.10.2024 - 13:12 Uhr

Besser hätte die Werbung für den Video-Assistenten nicht ausfallen können. Kaum ist der „Kölner Keller“ mal nicht im Einsatz, sorgt eine Reihe an Fehlentscheidungen in der zweiten Runde des DFB-Pokals für mächtig Ärger bei Spielern und Trainern. All die hitzigen Debatten über eine Abschaffung des VAR in den letzten Wochen wurden an zwei Pokal-Abenden quasi ad absurdum geführt.