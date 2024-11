Wenn die Muskeln zwicken: Undav, Stiller und die Flut an Verletzten

Der VfB beklagt vor dem Bochum-Spiel am Samstag acht verletzte Spieler, darunter Deniz Undav und Angelo Stiller. „Jetzt haben andere Jungs die Möglichkeit, zu zeigen, was sie drauf haben“, sagt Trainer Hoeneß.

Heiko Hinrichsen 21.11.2024 - 15:46 Uhr

Wenn Sebastian Hoeneß im Vorlauf der Spiele des VfB seine obligatorische Pressekonferenz beginnt, dann läutet der Trainer die Runde mit den Journalisten stets mit einem Blick auf das Personal ein. Vor der Heimpartie an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Bochum musste sich der 42-Jährige nun deutlich mehr Zeit nehmen als sonst üblich. Denn die Liste der Ausfälle ist lang – oder um es bildlich auszudrücken: Noch ehe das erste von acht Pflichtspielen binnen 28 Tagen zum Jahresausklang in Bundesliga, Pokal und Königsklasse absolviert ist, geht der VfB bereits personell am Stock.