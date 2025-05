Unternehmer sind sich einig: Die künftige Bundesregierung hat reichlich Hausaufgaben zu erfüllen, um «Made in Germany» wieder nach vorn zu bringen. Der Zollstreit mit den USA belastet zusätzlich.

dpa 06.05.2025 - 12:47 Uhr

Frankfurt/Main - Zu viel Bürokratie, zu hohe Energiekosten, Lücken in der Digitalisierung: Der Mittelstand gibt dem Standort Deutschland überwiegend schlechte Noten. In einer Forsa-Umfrage für die Commerzbank landet Europas größte Volkswirtschaft in einer Liste von Wirtschaftsnationen auf Platz 9 - hinter Italien und Vietnam.