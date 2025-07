Nach der Hitzewelle brechen in Südfrankreich etliche Naturbrände aus. Besonders betroffen ist die Metropole Marseille, wo Bewohner sich in ihren Wohnungen vor dem Rauch in Sicherheit bringen sollen.

dpa 08.07.2025 - 16:07 Uhr

Marseille - Nach der Hitzewelle der vergangenen Woche sind in Südfrankreich an etlichen Orten Naturbrände ausgebrochen. Der Flughafen in Marseille musste am Mittag geschlossen werden, nachdem ein Wagen auf der Autobahn in Brand geraten war und die Flammen auf Naturflächen übergriffen.