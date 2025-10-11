In einer Sprengstofffabrik im Bundesstaat Tennessee kommt es zur Katastrophe: Eine mächtige Detonation vernichtet die komplette Anlage. Die Zahl der Vermissten lässt Schlimmes befürchten.
11.10.2025 - 07:01 Uhr
Humphreys County - Feuer, Rauchschwaden und ein riesiges Trümmerfeld: Eine verheerende Explosion auf dem Gelände einer Sprengstofffabrik im US-Bundesstaat Tennessee hat mehrere Menschen in den Tod gerissen und ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Der Sheriff im Gebiet Humphreys County sprach am von mehreren Toten und 19 Vermissten - wobei unklar blieb, ob die Todesopfer in dieser Zahl bereits eingerechnet sind. Einige Menschen überlebten die Katastrophe am Freitag und kamen mit Verletzungen davon.