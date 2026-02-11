In einer Schule in Kanada werden mehrere Menschen getötet. In der Nähe entdeckt die Polizei auch in einem weiteren Haus Tote. Die Ermittlungen laufen.

Tumbler Ridge - Ein Schütze hat in einer Schule in Kanada mindestens sieben Menschen getötet und etwa zwei Dutzend weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter sei ebenfalls tot, erklärte die Polizei in der westlichen Provinz British Columbia. An einem zweiten Ort, der wahrscheinlich mit der Tat in Verbindung stehe, seien zwei weitere Tote gefunden worden.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben um 13.20 Ortszeit (21.20 Uhr MEZ) über Schüsse an einer weiterführenden Schule in der Gemeinde Tumbler Ridge informiert. Bei der Ankunft hätten Beamte mehrere Tote entdeckt.

Zwei Verletzte seien per Hubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Person erlag ihren Verletzungen auf dem Weg ins Krankenhaus. Etwa 25 weitere Personen würden wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen behandelt.

Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Über den Hintergrund der Tat und das mögliche Motiv des Schützen war zunächst nichts bekannt. Auch zur Identität der Opfer machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Der Ort Tumbler Ridge liegt Luftlinie rund 700 Kilometer nordöstlich von Vancouver.