Das Rebhuhn ist der Vogel des Jahres 2026. Die scheuen Tiere mit orange-braunem Kopf und grauer Brust sind bereits vielerorts aus der Landschaft verschwunden. Wo und wie Hilfe gefragt ist.
Brockum - Hier ist besetzt! Das macht der Hahn mit seinem Krächzen Konkurrenten deutlich. Der Ton kommt allerdings aus einem Lautsprecher, den Marcel Holy in den Abendhimmel hält. Es handelt sich um eine akustische Provokation. Der Leiter der Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer gaukelt Rebhühnern vor, dass da ein anderer Hahn in der Dunkelheit steht.