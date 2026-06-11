Vier Tipps fürs Wochenende Kunst, Kultur, Geschichte und internationales Flair
Kunsthandwerk, offene Gärten, Römerlager und internationales Fest: vier Ausflugstipps für das kommende Wochenende im Rems-Murr-Kreis.
Kunsthandwerk, offene Gärten, Römerlager und internationales Fest: vier Ausflugstipps für das kommende Wochenende im Rems-Murr-Kreis.
Der Sommer zeigt sich von seiner einladenden Seite – und mit ihm füllt sich der Veranstaltungskalender im Rems-Murr-Kreis. Kunst, Kultur, Geschichte und internationale Begegnungen bieten am Wochenende mindestens vier Gründe, vor die Tür zu gehen.