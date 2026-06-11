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  6. Kunst, Kultur, Geschichte und internationales Flair

Vier Tipps fürs Wochenende Kunst, Kultur, Geschichte und internationales Flair

Vier Tipps fürs Wochenende: Kunst, Kultur, Geschichte und internationales Flair
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Die Römer kommen. Am Wochenende schlagen sie ihr Lager im Ostkastell in Welzheim auf. Foto: Jan Potente

Kunsthandwerk, offene Gärten, Römerlager und internationales Fest: vier Ausflugstipps für das kommende Wochenende im Rems-Murr-Kreis.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Der Sommer zeigt sich von seiner einladenden Seite – und mit ihm füllt sich der Veranstaltungskalender im Rems-Murr-Kreis. Kunst, Kultur, Geschichte und internationale Begegnungen bieten am Wochenende mindestens vier Gründe, vor die Tür zu gehen.

 

1. Kunsthandwerk im Stadtgarten

Der Murrhardter Stadtgarten wird am 13. und 14. Juni wieder zur Kulisse für den Januarius-Markt. Wie die Stadt Murrhardt mitteilt, findet die Veranstaltung bereits zum 20. Mal statt. Fast 100 Künstler und Kunsthandwerker präsentieren Schmuck, Keramik, Lederwaren, Holz- und Glasarbeiten sowie weitere handgefertigte Produkte. Neben den Verkaufsständen gibt es Vorführungen, Musik, Artistik und Angebote für Kinder. Auch Aussteller aus der französischen Partnerstadt Château-Gontier-sur-Mayenne sind vertreten. Der Markt im Stadtgarten ist am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

2. GartenKultour in Kernen

Kunst von Anette Schock im Garten des Weinguts Beurer in Kernen Foto: T. Wilhelm

17 Gärten, Kunst und Live-Musik: Die GartenKultour lädt am Sonntag nach Stetten und Rommelshausen ein. Wie der Verein Kunst und Kultur in Kernen (KuKuK) mitteilt, öffnen private und öffentliche Gärten ihre Tore. Mehr als 30 bildende Künstlerinnen und Künstler stellen aus, über 70 Mitwirkende gestalten das Programm mit Musik, Wortkunst und Comedy. Mit dabei ist auch der ehemalige FÜENF-Sänger Patrick Bopp. Die Veranstaltung findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in den Ortsteilen Stetten und Rommelshausen statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Weitere Informationen gibt es unter www.kukuk-kernen.de.

3. Römerlager in Welzheim

Am Ostkastell in Welzheim wird die Antike lebendig. Beim Conventus Limitis schlagen historische Gruppen aus verschiedenen Ländern ihr Lager auf und zeigen das Leben zur Römerzeit. Vorführungen, historische Darstellungen und altes Handwerk machen Geschichte greifbar. Organisiert wird die Veranstaltung von der Römergruppe Numerus Brittonum und dem Historischen Verein Welzheimer Wald. Das Römerlager findet am 13. und 14. Juni im Archäologischen Park Ostkastell an der Rienharzer Straße statt. Der Eintritt ist frei. Informationen gibt es unter www.numerus-brittonum.de.

4. Fiesta International in Fellbach

Bei der Fiesta auf dem Guntram-Palm-Platz kommen die Kulturen zusammen. Foto: privat

Die 49. Fiesta International verwandelt Fellbach von Freitag bis Sonntag in einen Treffpunkt der Kulturen. Wie die Stadt Fellbach mitteilt, präsentieren Vereine aus vielen Ländern ihre Traditionen, Tänze und kulinarischen Spezialitäten. Musik, Brauchtum und internationale Küche sorgen für Festivalstimmung. Dazu gibt es ein vielfältiges Programm für Kinder und Erwachsene. Veranstaltungsorte sind der Guntram-Palm-Platz und das Atrium der Schwabenlandhalle. Das Fest läuft von Freitag, 12. Juni, bis Sonntag, 14. Juni. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen finden sich unter www.fellbach.de/Fiesta.

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