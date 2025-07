Der Sommer dreht auf – und die Region feiert mit. Zwischen Musik und regionalem Genuss locken vier Highlights, die zeigen, wie vielseitig Sommerwochenenden sein können.

Schorndorfer Stadtfest SchoWo – Freitag bis Dienstag, 18.–22. Juli

Fünf Tage lang verwandelt sich Schorndorfs Altstadt in ein buntes Festgelände. Die 55. „Schorndorfer Woche“ (SchoWo) lockt mit Livemusik, Kinderprogramm und kulinarischen Ständen von Vereinen und Gastronomen. Los geht’s am Freitag ab 11 Uhr mit Festbetrieb, um 18 Uhr folgt der Fassanstich mit Blasmusik. Danach sorgen „Jenny and the Gang“ und „SAFIR the Band“ für Stimmung. Am Wochenende stehen Frühschoppen, Family-Game-Show und Cover-Rock ebenso auf dem Programm wie Bigband, Blaskapelle und Partybands. Montag und Dienstag klingen mit Happy-Hour, Seniorennachmittag und der Partyband „James Torto and Friends“ aus.

• Innenstadt Schorndorf. Eintritt frei. Infos: www.schowo.de.

The Mamatoo rockt die Talaue – Samstag, 19. Juli, 20 Uhr

Mamatoo stehen am Samstag auf der Bühne in Waiblingen. Foto: Veranstalter

„Bühne frei für The Mamatoo!“ – so heißt es am Samstag im Biergarten des VfL Waiblingen am Oberen Ring 1. Die achtköpfige Band ist längst Kult und begeistert mit rockigen Grooves, souligen Rhythmen und gefühlvollen Balladen. Drei der Stimmen stammen aus einer Familie: Die Zwillinge Lisa und Tara Lang und ihre Mutter Sonja prägen mit harmonischem Satzgesang den Sound. Ergänzt wird die Band von Gitarre, Piano, Bass, Schlagzeug und Cello – eine Mischung, die jeden Song zu einem Erlebnis macht.

• Waiblingen, Oberer Ring 1, VfL-Biergarten. Eintritt frei, Spenden willkommen.

Naturparkmarkt in Auenwald – Sonntag, 20. Juli, 11–18 Uhr

Rund 40 Direktvermarkter und Kunsthandwerker verwandeln Unterbrüden in ein Paradies für Genießer. Wurst- und Käsewaren, Räucherfisch, Honig, Essige, vegane Quiche oder Kartoffelzapfen – hier darf probiert, gekauft und geschlemmt werden. Kinder können in der Naturpark-Kochschule kleine Snacks selbst zubereiten und mit nach Hause nehmen. Führungen, Infostände und Mitmachaktionen runden den Markttag ab. Die Fläche ist barrierearm, ein rollstuhlgerechtes WC vorhanden.

• Auenwaldhalle Unterbrüden, Beaurepairestraße 3. Eintritt frei.

50 Jahre Weinstadt – 50 Fotografien – Sonntag, 20. Juli, 11.15 Uhr

So sah die Buhlstraße in Beutelsbach 1975 aus Foto: Stadtarchiv Weinstadt

Weinstadt feiert Jubiläum – und blickt mit einer besonderen Ausstellung zurück. „50 Jahre Weinstadt: 50 Fotografien 1975–2025“ zeigt, wie sich die Stadt in fünf Jahrzehnten verändert hat, von Straßenbau über Sport bis Kultur. Zur Eröffnung spricht Museumsleiter Bernd Breyvogel, begleitet von Michael Hoover an der Geige. Alte Urkunden und Dokumente ergänzen die Schau, die bis 2. November geöffnet ist (samstags 14 bis 18 Uhr, sonntags 13 bis 17 Uhr).

• Württemberg-Haus Beutelsbach, Stiftstraße 11. Eintritt frei.