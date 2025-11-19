Die mutmaßliche Vergiftung einer Touristenfamilie aus Deutschland in Istanbul ist nach Erkenntnissen der Gerichtsmedizin sehr wahrscheinlich auf chemische Produkte zurückzuführen.
19.11.2025 - 11:34 Uhr
Die mutmaßliche Vergiftung einer deutschen Touristenfamilie in Istanbul geht laut Gerichtsmedizin sehr wahrscheinlich auf Chemikalien zurück. Eine Lebensmittelvergiftung, die zunächst als Ursache für den Tod der vierköpfigen Familie vermutet wurde, sei „unwahrscheinlich“, berichtete die Zeitung „Cumhuriyet“ am Mittwoch unter Berufung auf den Bericht der Gerichtsmedizin. „Die Haupttodesursache scheint eine chemische Vergiftung in dem Hotel zu sein, in dem sie wohnten.“