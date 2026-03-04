Die Waffe war sein Weihnachtsgeschenk: In Georgia wird ein Vater für die tödlichen Schüsse seines Sohnes an einer Schule verurteilt. Was das Urteil so besonders macht.
04.03.2026 - 10:37 Uhr
Winder - In den USA ist ein Elternteil eines minderjährigen Schusswaffenangreifers wegen Mordes verurteilt worden. Die Jury des Gerichts vom Barrow County im Bundesstaat Georgia erklärte den Vater des Jugendlichen, der im September 2024 vier Menschen an einer Schule tötete, am Dienstag (Ortszeit) in 29 Anklagepunkten für schuldig.