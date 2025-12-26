Seit 2002 hat kein deutscher Skispringer die Vierschanzentournee gewonnen - weshalb der damalige Sieger Sven Hannawald bis heute Fragen dazu beantworten muss. Geht es nach ihm, endet diese Zeit nun.
26.12.2025 - 06:40 Uhr
Oberstdorf - Skisprung-Ikone Sven Hannawald will endlich als bisher letzter deutscher Sieger der Vierschanzentournee abgelöst werden. "Ich habe die große Hoffnung, dass ich einen Nachfolger bekomme – da haben wir dieses Jahr zwei Möglichkeiten. Ich habe die Hoffnung, dass wir diesmal alle über andere reden – und Philipp (Raimund) und Felix (Hoffmann) dann einen Überraschungseffekt erleben", sagte Hannawald der Deutschen Presse-Agentur.