Skispringer Timi Zajc wird bei der Tournee erneut disqualifiziert. Martin Schmitt findet klare Worte. Ein deutscher Top-Springer äußert sich zu den Materialkontrollen.
02.01.2026 - 06:03 Uhr
Garmisch-Partenkirchen - Der frühere Weltklasse-Skispringer Martin Schmitt hat den erneut disqualifizierten Slowenen Timi Zajc hart kritisiert. "Das ist ein Denkzettel für ihn. Ich finde es frech - und das nicht im positiven Sinne", sagte der Eurosport-Experte nach dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. "In Oberstdorf hatte ich ein bisschen Mitleid mit ihm. Aber ich habe absolut überhaupt kein Verständnis für das, was hier passiert ist."