Vierschanzentournee Ist Karl Geiger wieder auf der Höhe?
Der Skispringer hat nach seinem Absturz beim Weltcup in Wisla eine dreiwöchige Trainingsphase eingelegt – und will nun in Oberstdorf den Weg aus der Krise finden.
Es gab sicher schon Presserunden, die Karl Geiger (32) mehr Spaß gemacht haben. Denn am Samstagabend ging es im Hotel Sonnenbichl in Fischen, wo die deutschen Skispringer vor dem Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf untergebracht sind, nicht um Sieg- oder Podestchancen des fünfmaligen Weltmeisters. Sondern um eine ganz andere Herausforderung.