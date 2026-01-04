Am ausverkauften Bergisel erleben 21.125 Zuschauer eine packende Skisprung-Show. Den Sieg sichert sich ein Japaner. Zwei deutsche Sprung-Größen stecken weiter in der Krise.
04.01.2026 - 15:41 Uhr
Innsbruck - Der erstmals geschlagene Domen Prevc fliegt dem Sieg bei der Vierschanzentournee entgegen, die deutschen Top-Skispringer müssen sich weiter mit Nebenrollen begnügen: Prevc machte mit seinem zweiten Platz in Innsbruck den nächsten Schritt zum großen Triumph beim Traditionsevent. Felix Hoffmann belegte als bester Deutscher mit Sprüngen auf 126,5 und 130,5 Meter den fünften Rang. Philipp Raimund wurde Zwölfter.