Skispringer Domen Prevc steuert auf der letzten Station in Bischofshofen zielsicher auf den Sieg bei der Vierschanzentournee zu. Der beste Deutsche berichtet von Verletzungsproblemen.
05.01.2026 - 17:58 Uhr
Bischofshofen - Skisprung-Dominator Domen Prevc hat auch die Qualifikation für den Abschluss der Vierschanzentournee in Bischofshofen gewonnen. Der 26-jährige Slowene sprang 140 Meter weit und setzte sich damit vor dem zweitplatzierten Österreicher Stephan Embacher und dessen Landsmann Jan Hörl durch.