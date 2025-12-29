Andreas Wellinger kommt einfach nicht aus seinem Tief heraus. Zum Tournee-Start gelingt ihm sein Sprung überhaupt nicht. Auch für einen namhaften Teamkollegen ist der Wettkampf früh vorbei.

dpa 29.12.2025 - 17:34 Uhr

Oberstdorf - Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat zum Start der Vierschanzentournee ein Debakel erlebt. Der 30-Jährige sprang in Oberstdorf nur 110,5 Meter weit und schied damit bereits nach dem ersten Durchgang aus. Wellinger belegte den 49. und damit vorletzten Platz. Pius Paschke, der im vergangenen Winter noch als Führender im Gesamtweltcup zur Tournee gereist war, schaffte es ebenfalls nicht unter die besten 30 Athleten.