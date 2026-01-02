Felix Hoffmann verrät, warum er Skisprung-Überflieger Domen Prevc nicht kopieren kann. Das Tournee-Podest ist für ihn kein besonders erstrebenswertes Ziel.
02.01.2026 - 10:41 Uhr
Garmisch-Partenkirchen - Tricks Abschauen vom Dominator, das geht laut Deutschlands derzeit bestem Skispringer Felix Hoffmann nicht. "Irgendwas nachmachen ist nicht möglich, weil er doch sehr individuell ist", sagte Hoffmann mit Blick auf den aktuell unschlagbaren Domen Prevc. "Größe, Gewicht, Proportion: Da hat jeder über die Jahre sein persönliches Setup aufgebaut, das funktioniert", sagte Hoffmann.