Etwa zehn bis zwölf Minuten dauert die Fahrt. Seit Mittwoch kann man den Schlossplatz erneut von oben bewundern. Das 58 Meter hohe Riesenrad dreht bis zum 6. Januar seine Reden.

Uwe Bogen 20.11.2024 - 15:06 Uhr

Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, der Andrang ist noch verhalten: Am Mittwoch um 11 Uhr hat Wiebke Bruch, die Juniorchefin einer Riesenrad-Schaustellerfamilie aus Düsseldorf, die erste Gondelfahrt im Sky Lounge Wheel gestartet. Sie freut sich sehr, dass ihr Unternehmen bei der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart zum vierten Mal das Rennen um den wohl schönsten Platz der City gemacht hat. In all den Jahren, da die Bruchs auch beim Volksfest auf dem Wasen dabei sind, haben sie sich viele Freunde in der Stadt gemacht.