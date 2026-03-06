Zum vierten Mal ist Anna-Lena Forster bei Winter-Paralympics, zum zweiten Mal deutsche Fahnenträgerin. Die alpine Skirennfahrerin berichtet über ihre ersten Eindrücke und ihre spezielle Vorbereitung.
Cortina d'Ampezzo - Anna-Lena Forster hat sich eingelebt auf dem "Campingplatz" in Cortina d'Ampezzo. Einen Tag vor dem Start in ihre vierten Winter-Paralympics mit der Entscheidung in der Abfahrt genoss die 30 Jahre alte alpine Rennfahrerin noch einen trainingsfreien Tag im Athletendorf. "Es ist ein bisschen wie auf dem Campingplatz mit den Mobile Homes, in denen wir wohnen. Aber es funktioniert alles reibungslos", berichtete die viermalige Paralympicssiegerin.