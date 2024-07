Vor dem Münster in Villingen liegt ein herrenloses Päckchen. Passanten melden es der Polizei. Nach einem Großeinsatz geben Spezialisten Entwarnung.

red/dpa/lsw 17.07.2024 - 17:16 Uhr

Ein herrenloses Päckchen vor dem Eingang des Münsters hat in Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Passanten fanden am Vormittag ein Päckchen, aus dem es geklingelt haben soll, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach räumte und sperrte die Polizei den Münsterplatz, weil eine Gefahrenlage nicht auszuschließen gewesen sei.