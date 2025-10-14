Erst brutal überfallen, dann Wohnung von 24-Jährigem ausgeräumt: In Villingen-Schwenningen laufen Ermittlungen gegen mehrere Verdächtige nach einer Gewalttat.

red/dpa 14.10.2025 - 10:18 Uhr

Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die einen 24 Jahre alten Mann überfallen, schwer verprügelt und an einem Zeltplatz in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ausgesetzt haben sollen. Dann räumten sie den Angaben zufolge gemeinsam mit zwei weiteren noch flüchtigen Verdächtigen die Wohnung ihres schwer verletzten Opfers aus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mitteilten.