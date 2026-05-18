Ein 24-Jähriger klettert über den Zaun vor dem Gehege des Affen Punch, der vor wenigen Monaten im Internet viral ging. Die japanische Polizei verhaftet ihn und einen Begleiter.

red/AFP 18.05.2026 - 10:28 Uhr

Beim kleinen Affen Punch in einem japanischen Zoo hat die Polizei zwei ungebetene Gäste aus den USA festgenommen: Wie die Polizei am Montag mitteilte, war einer der beiden Männer, nach eigenen Angaben ein 24-jähriger Student, am Sonntag über einen Zaun vor dem Affengehege im Zoo von Ichikawa geklettert und in den Graben gesprungen. Sein Begleiter filmte die Aktion und gab nach der Festnahme an, ein 27-jähriger Sänger zu sein.